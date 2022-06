Melissa regala a Anthony Aranda un día de spa en exclusivo hotel por sus 7 meses de relación

Melissa Paredes mantiene estable su relación sentimental con el bailarín Anthony Aranda. La pareja celebra sus siete meses de romance en medio de las críticas que reciben constantemente. Como se recuerda, el integrante de “Esto es guerra” sorprendió a la modelo con un tierno detalle que casi la hace llorar de la emoción. La actriz también tenía algo especial preparado para él. “Bueno, este es el regalito que le hice yo a Anthony, espero que le guste. Han visto, soy una buena novia. Qué lindo, me encanta. Me tocaba a mí porque él ayer me engrió mucho y falta una cosita porque es un día spa, pero él aún no lo sabe”, dijo en sus historias de Instagram. Video: Melissa Paredes/Instagram