Durante la última edición del programa de espectáculos, Shirley Arica habló de los años que lleva soltera e indicó que, pese a no tener una relación formal, no le han faltado pretendientes. No obstante, de momento, no ha encontrado a alguien que sea el indicado para ella. Además, aclaró que no tiene apuro en comenzar un romance y que prefiere seguir disfrutando de su soltería. “He estado más de un año y medio sin nada. Tengo 33 años, ya no estoy como antes. El que quiere celeste que le cueste”, sostuvo. Video: Willax TV