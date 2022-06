El cantante Rodrigo Tapari se encuentra en nuestro país para ofrecer conciertos en Iquitos, Pucallpa, Chimbote, Casma, Arequipa y Lima. Antes de su gira que inició en Tacna, nos habló de la canción que le dio popularidad cuando fue parte del grupo Ráfaga: “Una cerveza”, tema que se rehusó a cantarla cuando quiso suicidarse, hace unos años. Ya más sereno, el argentino contó que cambió la parte de “yo me dedico al alcohol” por “yo me dedico al amor” porque no se sentía cómodo. “Uno se va corrigiendo. Yo sigo haciendo cumbia y ahora soy consciente de lo que digo y el mensaje que doy (...) Después de orar mucho de esto que me pesaba mucho, decidí cambiarlo porque no es el mensaje que quiero dar”, respondió. Video: Sandy Carrión Cruz