Michelle Soifer no participará en Marcha del Orgullo 2022: “He tenido una recaída en mi salud”

Michelle Soifer se mostró afligida por no participar en la Marcha del Orgullo 2022, del próximo sábado 25, en apoyo a la comunidad LGBTIQ+. “El día de ayer tuve una recaída de salud” , afirmó la intérprete de “La nena” en sus historias de Instagram, de este 24 junio. “No voy a poder estar con ustedes en todos los compromisos y presentaciones que tenía este fin de semana para el Pride”, señaló. La cantante aseguró que tenía un espectacular show preparado y prometió reprogramarlo. “Solo me queda descansar. Estoy en casa, en cama, siguiendo al pie de la letra lo que me dice el doctor” , aseguró. Video: Instagram