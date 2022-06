Flor Polo desmintió a Néstor Villanueva en el programa de Magaly Medina. Después de que el cantante negara haber maltratado a la hija de Susy, la ahora postulante a la alcaldía de La Molina le confesó a la ‘Urraca’ el motivo por el que la excongresista había dejado a entender, varias veces frente cámaras, que la herencia de Augusto Polo Campos había sido gastada por insistencia del ex de Florcita. “Me bota de mi propia casa. Yo le di el dinero de la herencia de mi padre. Le presté el dinero y hasta ahora no me ha de vuelto. Me estaba botando de mi casa. Yo le presté ese dinero para que compre el departamento”. Video: ATV.