El regreso de “Al fondo hay sitio” impactó con su capítulo de estreno al mostrar una reveladora escena de Joel y Fernanda, en la que su historia amorosa (con dos bebés de por medio) queda resumida a un simple sueño. Ello, sumado a la salida de Nataniel Sánchez de la serie, hace pensar a todos los televidentes sobre cómo será el futuro amoroso del ‘Cara de pez’ en la producción. Ante tanta expectativa, el actor reveló si su personaje se volverá a enamorar en la ficción: “A mí me encanta que esté solo ahorita, no quiero enamorada, no quiero nada. Gigio, por favor, no me pongas novia todavía. Esperemos, porque pueden pasar mil cosas más”. Video: América TV