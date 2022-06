“Al fondo hay sitio 2022″: ¿qué pasó con Grace y Nicolás? Don Gilberto lo revela

Era una encrucijada para todos. Los personajes de Grace Gonzales y Nicolás de las Casas no aparecieron en la novena temporada de “Al fondo hay sitio” debido a que en la vida real los actores tuvieron un duro enfrentamiento luego de que Andrés Wiese fuera acusado de acoso sexual por Mayra Couto. No obstante, este 24 de junio, se llegó a conocer el destino que escribieron los guionistas para ellos. Mientras Peter se lamentaba ante Don Gilberto porque no podía expresarle su amor a Francesca Maldini, este le respondió: “ Tonterías, esas son cosas del pasado. ¿Acaso la Greysicita y el Nicolás no son felices en Canadá? Joelito y la Fernandita fueron felices durante un tiempo. ¿Y cuándo lo vas a ser tú? Anímate”. VIDEO: Al fondo hay sitio