Farruko abrió con “Nazareno” el espectáculo de los Premios Tu Música Urbano 2022 este 23 de junio. Sin embargo, el momento cumbre lo protagonizó cuando se arrodilló tras ganar en la categoría top canción cristiana espiritual por su tema “Gracias”, interpretada junto a Pedro Capó. “Toda la gloria sea para Dios. Este premio es de él” , afirmó en su discurso, en el que además reconoció que los artistas de la música cristiana no son el género más popular, pero sí edifican vidas. “Todos los dedos me señalaron, dijeron que yo me volví loco cuando me reconcilié con el Señor” , indicó. Video: Instagram