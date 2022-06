Paco Bazán sorprendió a los televidentes de “El deportivo en otra cancha” al dirigirse a Gigio Aranda (productor de “Al fondo hay sitio”) y pedirle que lo convoque para la nueva temporada de la serie. De esta manera, el actor y conductor de televisión confesó que desea volver a interpretar a Richard Wilkinson, expareja de La Teresita (Magdyel Ugaz). “Me parecería justo que ese niño crezca con su padre, el padre tiene que estar al lado de ese niño. Así que Gigio (Aranda), antes de que pongas a otro actor pensando que no puedo, mi contrato dice que sí puedo grabar ficción, puedo hacer teatro, telenovelas, películas, cafetines, unipersonales. Así que tú me dices cuándo nos presentamos con Richard Jr. y somos. Si mañana hay que estar en Pachacamac, ahí estamos. Y por si acaso, no me estoy ofreciendo, me estoy regalando”, comentó. Video: ATV