Flor Polo Díaz asistió a “Magaly TV, la firme” este jueves 23 de junio para hablar sobre la denuncia que le puso a Néstor Villanueva. Durante el programa, Magaly Medina le mostró su apoyo a la hija de Susy Díaz al contar su propia experiencia. “El divorcio siempre ha sido la situación salomónica a una situación que no podía aceptar o salir”, recordó la conductora. “Felizmente, en los dos casos, yo he tenido divorcios saludables, no he tenido a nadie que me haya chantajeado”, agregó.