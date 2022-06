Magaly Medina reveló que Guillermo Dávila se comunicó con él a través de su representante. “Dijo que quería venir y avisé a mi productor que lo traiga. Pero me comentó que no le pregunten sobre el tema Vasco Madueño (su hijo)”, dijo la conductora de ATV, quien se indignó con la condición del artista. “No, pues. El invitado no me vendrá a decir qué cosa o no le pregunto. ¿Soy sobona? No, soy periodista”, agregó. Comentó que, tras el suceso, el cantante terminó apareciendo en “En boca de todo” el último 21 de junio. Video: América TV.