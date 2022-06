Jessica Newton no toleró que Gigi Mitre soltara un rumor sobre su hija Cassandra Sánchez de Lamadrid respecto a su gestión en el Miss Perú 2021. Todo ocurrió durante su última entrevista en “Amor y fuego”, donde la empresaria había respondido a las declaraciones de Yely Rivera, quien la acusó de no dejarle entregar la corona a Alessia Rovegno. En los últimos minutos de la entrevista, Gigi Mitre le preguntó sobre el rumor de que su hija, en el 2021, había escogido a la Miss Perú “a dedo”. “¿Cómo? ¿Qué? ¡Ay, por favor! Yo no sé qué cosas estén tomando, Gigi. Pero, por favor, la gente puede ir a YouTube, allí están las entrevistas y Cassandra sí estaba de acuerdo porque todo el mundo tiene gustos diferentes”, respondió molesta Jessica Newton. Video: Willax TV.