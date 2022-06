Gigi Mitre se sinceró en “Amor y fuego” sobre cómo ve a Alessia Rovegno en el Miss Universo 2022. Para la amiga de ‘Peluchín’, María Aristizábal, Miss Colombia, es una de las mejores de la competencia. Incluso, sugirió que podría ganarle a la peruana, ya que ha quedado demostrada su habilidad para hablar frente a las cámaras. “Uy, Dios mío. Habla bien, ya nos pelamos. Habla bien para colmo, para colmo habla bien, pero físicamente Alessia está al nivel de ellas, ¿o no les parece? Yo la he visto en vivo y me ha parecido que sí”, comentó la presentadora. Video: Willax.