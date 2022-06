No dudó en ponerse el moño y elogiar a “Al fondo hay sitio”. Paco Bazán reconoció al ‘hijo’ que tuvo con ‘Teresita’ en la teleserie peruana y brindó emotivas palabras hacia Rodrigo Barba.

“Al fondo hay sitio” causó furor en su primer capítulo de estreno este 22 de junio. Paco Bazán, a pesar de encontrarse en otro canal, tuvo emotivas palabras hacia Rodrigo Barba, quien interpreta a su ‘hijo’ junto a ‘Teresita’. “Estoy muy emocionado. Tengo la emoción de todo padre que conoce a su hijo. Hoy he conocido a ‘mi hijo’. Bueno, lo he vuelto a ver después de siete años. Es hermoso el niño. No es tan parecido a mí para ser honesto, pero es una mezcla hermosa entre la madre, que es guapísima, y el padre, que es un hombrón”, expresó. Luego, pidió que la teleserie lo llame para ser parte de ella. Video: ATV