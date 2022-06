Ricardo Rondón responde a Magaly por llamarlo “misógino”: “Jamás he lacerado tu dignidad”

Ricardo Rondón tomó unos minutos del programa que conduce para pedirle disculpas a Susy Díaz, quien el último 21 de junio se retiró de su set de TV tras las acusaciones del psicólogo Tomás Ángulo sobre el caso de agresión a Flor Polo. En esa línea, el conductor prosiguió su mensaje y se dirigió a Magaly Medina, que lo tildó de “misógino, hipócrita y mono con metralleta” en la última edición de su espacio por no condenar el maltrato de Néstor Villanueva hacia la hija de Susy Díaz. “Que yo recuerde, estimada Magaly, jamás te he lacerado tu dignidad como mujer y jamás me he referido a ti como madre porque siempre he destacado que primero eres una dama y que yo tengo que criticar tu función en un programa de televisión (...) De ahí a llamarnos misóginos, eso me parece poco cortés, porque es como si te dijera que tú padeces de misandria”, dijo en su descargo el conductor. VIDEO: En boca de todos