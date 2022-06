Néstor Villanueva visitó este miércoles 22 de junio el set de “Amor y fuego” para dar su versión sobre las recientes acusaciones por parte de Flor Polo y Susy Díaz. Previo a ello, Gigi Mitre le consultó directamente al cumbiambero sobre su supuesta infidelidad, la cual negó de forma tajante. “Lo aclaro y lo repito: en ningún momento falté a mi matrimonio. No fui infiel en ningún momento. He respetado mi relación, he respetado mi matrimonio hasta los últimos días”, indicó. Video: Willax.