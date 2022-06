Jessica Newton cuestionó a Yely Rivera: “Espero que este no sea su lanzamiento como cantante”

Jessica Newton enlazó con Gigi en “Amor y fuego” para hablar de las denuncias de Yely Rivera, Miss Perú Universo 2021. Para la empresaria, la modelo no está diciendo la verdad, ya que la organizadora del certamen la apoyó hasta en los momentos que la modelo no ponía de su parte. Asimismo, dio a entender, que podría tratarse de su intento por impulsar su carrera en la música. “Cómo que la hemos abandonado en Israel. Ella puede decir muchas cosas que no son buenas para nadie. (...) Honestamente, no sé quién la está asesorando. Espero que no sea el inicio de su lanzamiento como cantante de cumbia. Le deseo lo mejor. Este tiempo le pertenece a la nueva reina, así como ella tuvo su tiempo”, comentó. Video: Willax