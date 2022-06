Jazmín Pinedo cuestionó a su expareja Gino Assereto por haber eliminado sus fotografías juntos, pero no se imaginó la tajante respuesta que este le daría.

En la reciente jornada de “Más espectáculos”, Jazmín Pinedo se manifestó luego de que Gino Assereto eliminara todas las fotografías que tenía junto a ella. La conductora aclaró que el chico reality tomó esta decisión hace tres semanas, y cuando ella se dio cuenta, le consultó: “Oye, Gino, otra vez has borrado tus fotos, ¿qué estás haciendo? Me da la curiosidad”. Ante su interrogante, la respuesta del chico reality fue: “ No seas ‘sapa’ ”. Más adelante, la presentadora agregó que ellos culminaron su relación hace tres años y pese a ello, la prensa los continúa vinculando. “Ya voy a conseguirme un enamorado algún día, Gino, para que te dejen en paz”, agregó Jazmín. VIDEO: Más espectáculos