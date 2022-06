Flavia Laos y Austin Palao responden sobre su presunto ingreso a “Al fondo hay sitio”

Despejaron las dudas de sus fanáticos. Flavia Laos y Austin Palao se encuentran visitando los atractivos turísticos de Italia. No obstante, desde el país europeo se enlazaron con “Amor y fuego” para una entrevista. Gigi Mitre no desaprovechó la oportunidad de consultarles respecto a si participarán en la nueva entrega de “AFHS”. Los jóvenes negaron tal posibilidad; sin embargo, no descartaron formar parte del proyecto en caso se les presente la oportunidad. “¿Por qué no?. Todo está en evaluar, es conversable”, dijo Austin. “Hay que ver la propuesta”, acotó Laos. Tras ello, el ex chico reality sorprendió al revelar que ya ha debutado como actor y que la producción en la que participó está por ser lanzada. VIDEO: Amor y fuego