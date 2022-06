Shirley Arica se suma a críticas contra Magaly: Siempre me ha ninguneado como le ha dado la gana

¡No la sueltan! Magaly Medina continúa generando titulares desde que criticó el trabajo periodístico de Jazmín Pinedo tras entrevistar a Jefferson Farfán. Ahora, Shirley Arica se sumó a la larga lista de detractores de la conductora de ATV y recordó los distintos enfrentamientos que tuvo con la ‘Urraca’. Mediante una conversación con Macarena Gastaldo, la modelo señaló a la presentadora como uno de sus enemigos, pues anteriormente ha tenido distintos conflictos con ella. “Siempre me ha señalado, me ha ninguneado como le ha dado la gana. Entonces, ya estoy harta de sus adjetivos calificativos”, comentó. Por tal motivo, explicó que prefiere ya no hablar de ella y así evitar problemas a futuro. Video: YouTube/Entragos