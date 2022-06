Magaly Medina se enfada con Néstor Villanueva por acusarla de “misógina”: “¡A mí no me vas a gritar!”

Magaly Medina conversó con Susy Díaz sobre las declaraciones de Flor Polo. Además, enlazó telefónicamente con Néstor Villanueva para pedirle que firme el divorcio sin estar pidiendo cuantiosas sumas de dinero y que “deje libre” a la empresaria. Ante ello, el cumbiambero le respondió: “Si tú eres la primera que sale criticar a todas las mujeres”. La ‘Urraca’ no aguantó este comentario: “¡A mí no me vas a gritar en mi propio programa, misógino! Vete a gritar donde te permitan. Ese mentiroso, sinvergüenza, que a mí no se le ocurra faltarme el respeto. Tú no me vas a decir: ‘Tú que atacas a las mujeres’, deja eso a América TV. No puedo con un hombre acusado de golpear a su mujer, que lo hemos visto mentir en TV; ya, de una vez, que termine con eso y deje de victimizarse” , aseveró. Video: ATV