La pelea entre Magaly Medina y Jazmín Pinedo parece no acabar. La conductora de “Magaly TV, la firme” publicó un video en redes sociales para responder a las últimas acusaciones. “Ay, no, mi amor. Yo no le tengo envidia a nadie porque lo que yo quiero lo tengo”, afirmó. “Y lo que no tengo, es porque no me interesa”, recalcó la presentadora. Además del videoclip, Magaly Medina compartió un mensaje. “Así de simple. Es mi filosofía cotidiana. ¡Espero que estén teniendo un buen día!”, escribió la conductora. Video: Instagram.