Después de que Jazmín Pinedo asegurara que ella nunca estuvo con un hombre con pareja, Magaly Medina no se quedó tranquila y buscó a uno de los implicados para desmentir la versión de la ‘Chinita’. Fue de esta forma que se comunicó con Tatiana Merel, exnovia de Joselito Carrera, quien reveló que ella mantenía un romance con el conductor cuando él y la ex chica reality fueron captados juntos. “Sí, sí estaba con Joselito cuando vi el ampay” , contestó la mujer para los reporteros de “Magaly TV, la firme”. Además, le preguntaron cómo reaccionó al ver las imágenes, pero no quiso entrar en detalles. “Son cosas íntimas que en ese momento me salieron. Pero, nada más”, concluyó. Video: ATV