Jazmín Pinedo parece haber sacado la bandera blanca de la paz, este último martes 21 de junio, durante su respuesta a Magaly Medina en “Más espectáculos”. La conductora pidió detener el enfrentamiento verbal que ambas vienen sosteniendo. No obstante, también solicitó respeto a la figura de ATV. “Lo único que pasa es que ve a una mujer joven exigiendo respeto. Si usted me respeta, obtendrá lo mismo. Esta persona lo único que le exige es respeto. Yo no la he atacado, no la quiero destruir. Le di un poco de esa medicina que usted da a diario. Respete para que la respeten”, indicó. Video: América TV.