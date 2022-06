¡Fuego! Gigi Mitre no se aguantó luego de escuchar el último mensaje de Jazmín Pinedo a Magaly Medina y afirmó que la ‘Urraca’ sí se habría ofendido por lo que dijo la ‘China’. “Pocas veces yo he visto, no picona, pero tan dolida y sentida a Magaly por lo que dice un personaje de la farándula. Lo que hizo Jazmín, estén o no de acuerdo, ella logró lo que quería: molestar a Magaly. Lo ha conseguido”, comentó. Más adelante, la compañera de ‘Peluchín’ rechazó la actitud de ambas conductoras: “A las dos se les fue de la mano, dijeron cosas innecesarias. Parecía una pelea de chibolas de secundaria”. Video: Willax