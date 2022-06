¡Celebra el amor! Erick Elera mantiene una amistad muy cercana con Andrés Wiese, por lo que no dudó en felicitar su romance con Janick Maceta. Si bien el popular ‘Cara de pez’ mencionó que no conoce muchos detalles sobre esta nueva relación, fiel a su estilo, no dudó en darles sus mejores deseos. “Ay, Ricolás, juntos están... No he profundizado cuando he hablado con él sobre el tema, pero le he dicho: ‘Pásala bonito, hermano’, cuando regreses espero que entres a “Al fondo hay sitio”; pero está contento”, sostuvo. Video: Willax TV