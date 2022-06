Lanzan hielos a Christian Nodal en pleno concierto y este enfurece: “¡Sáquenlos!”

Christian Nodal vivió un incómodo momento durante su concierto en Bolivia, luego de que el público le arrojara hielos, a modo de reclamo, por salir tarde al escenario. Este inconveniente molestó al cantante mexicano, quien no dudó en pedir respeto y solicitar que se retiren los asistente que habían provocado el caos: “Sácalos a la chingad* y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando (...) respeten, por favor”, indicó Christian Nodal. Este no es el único problema que ha enfrentado el exnovio de Belinda en dicho país, pues tuvo que cancelar un show en La Paz por incumplimiento de contrato. Video: Tiktok