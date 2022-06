En una secuencia del programa “América hoy”, las conductoras conversaron sobre “cómo ganarse a la suegra”. Brunella Horna reveló que mantiene una buena relación con los padres de su pareja Richard Acuña y que, en una oportunidad, su madre preparó un platillo que no es de su agrado, pero que tuvo que comerlo para no caer mal. “Mi suegra cocina cuy y yo nunca había comido. Le dije ‘¡qué rico, me encanta!’, pero en realidad no me gusta mucho el cuy” , recordó la empresaria entre risas. Video: América hoy.