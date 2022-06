Susy Díaz se quiebra tras conocer maltratos de Néstor a Flor: “Me lo escondió por un tiempo”

Susy Díaz se enlazó en vivo con Magaly Medina este lunes 20 de junio para hablar sobre la violencia física que sufrió Flor Polo por parte de Néstor Villanueva. En su conversación, la excongresista aseguró que ella sospechaba de que el cantante maltrataba a su hija, pero ella nunca le contó nada. “Me afecta mucho lo que Flor me estuvo escondiendo por un tiempo” , expresó en un inicio. “¿Tú como mamá no sabías esta realidad terrible que vivía tu hija?”, consultó la conductora, a lo que la comediante respondió. “No, (...) ella me dijo que no (era agredida por el cantante), pero ella le contó a muchos artistas de la farándula y les prohibía que me cuenten”, añadió.