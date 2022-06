Rosángela se quiebra al recordar su paso por la universidad: “La dejé porque no podía pagarla”

La influencer Rosángela Espinoza se recibió de la carrera de Marketing hace algunos días y vienes festejando su logro académico desde entonces. Por ello, “En boca de todos” le rindió un cálido homenaje este 20 de junio. Ahí, la joven contó las dificultades que tuvo que pasar a lo largo de sus años de estudio. “ Ha pasado que no he podido pagar mi carrera, es feo y tienes que dejar las clases. Te pido de corazón: nunca dejes de estudiar. Trabaja, gana tu platita y paga tus estudios como yo lo hice. Dejé de estudiar en la universidad por no poder pagarla y tuve que buscar oportunidades. Agradezco a “EEG” que me brindó la oportunidad de entrar al elenco”, expresó con lágrimas en los ojos la ‘Chica selfie’. VIDEO: En boca de todos