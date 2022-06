Niall Horan asiste a masivo concierto de Harry Styles en Londres

El tour de Harry Styles continúa. El último 19 de junio, el artista vivió una de las noches más emocionantes de su carrera. El británico se presentaba en la capital de Reino Unido para cantar delante de la una masiva cifra de 90.000 espectadores. Su excompañero de One Direction Niall Horan estuvo dentro del público. Los fanáticos enloquecieron al verlo cantar y bailar canciones como “Sign of the times” y “What makes you beautiful”.