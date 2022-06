Magaly ‘saca cara’ por su éxito en la TV: “Hasta el día de hoy no he sido reemplazada”

Magaly Medina dio inicio a su programa de espectáculos respondiendo los últimos comentarios de Jazmín Pinedo, en los que minimizó el rating que tiene el espacio publicitario de la figura de ATV. Esto no fue del agrado de la conductora de “Magaly TV, la firme”, quien salió a defender todos los años de trabajo y experiencia que tiene dentro de la pantalla chica. “ Soy el programa más visto de espectáculos de la televisión nacional y en mi horario soy una líder”, dijo en un principio para después asegurar que, pese a que han querido ‘tumbarla’, no hay alguien que la iguale. “Peores guerras he librado, canales enteros han querido sacarme (...) este trabajo me ha costado muchísimo, hasta la cárcel. Yo puedo decir, hasta el día de hoy, no he sido reemplazada ”, añadió. Video: ATV