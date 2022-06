Jossmery Toledo casi pierde ojo derecho tras accidente con botella de champagne

Jossmery Toledo sufrió un accidente con una botella de champagne. La modelo contó que fue invitada por su amiga Rocío Jara para amadrinar la apertura de un local en Miraflores. Sin embargo, un mal movimiento casi compromete todo el ojo de la chica reality. Desde la clínica, Jossmery Toledo compartió imágenes de la sutura de su ceja y contó cómo su amiga sufrió al verla herida. “Ella está llorando por mí”, afirmó. A pesar del accidente, la influencer se mostró tranquila, relajada y sonriente. “Salpicó a mis cejas y no al ojo. Me hicieron unos puntos. Menos mal que no pasó a mayores”, expresó con alivio. Video: Instagram/jossmerytol.