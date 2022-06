Jazmín Pinedo aprovechó los últimos minutos de “+Espectáculos” para aclarar por qué recurrió de un ‘ayudamemoria’ el día de su discurso de contestación a Magaly Medina. “Sí tengo, como los tiene usted en su agenda”, contó. “La diferencia es que no puedo apoyarme en los videos del canal donde trabaja porque no se puede hacer. Usted sí lo hace. Sin esos videos no podría responder”, agregó. Además, explicó el motivo de haber usado el instrumento: “Es para que no se me escape la cantidad de barrabasadas que dijo”. Video: América TV.