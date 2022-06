Luego de que Jazmín Pinedo respondiera a Magaly Medina por segunda vez, Gigi Mitre afirmó que la panelista de “Más espectáculos” también tuvo comentarios innecesarios hacia la ‘Urraca’: “Decir que te alegra, que mereces seguir sufriendo, esa frase es innecesaria por donde la veas (...)Jazmín tiene un gran porcentaje de gente que no la soporta. Por más cosas que ella diga, así tenga la razón, los haters no cambian. También creo que ya demostraste que no necesitas que te dicten o tener algo pauteado. ¿Tanto te dolió que ella te haya hecho una crítica?”, agregó. Video: Willax TV.