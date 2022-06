Gigi Mitre ‘chotea’ a Gisela Valcárcel tras apoyar a Jazmín Pinedo: “Nadie te invitó”

Gigi Mitre se refirió a los dimes y diretes de Jazmín Pinedo y Magaly Medina a propósito del reciente pronunciamiento de la ‘Chinita’ en su programa de América TV. La conductora de “Amor y fuego” estuvo de acuerdo con que Jazmín haya salido a defenderse; no obstante, criticó algunos calificativos que le mandó a la ‘Urraca’. Asimismo, se dirigió a Gisela Valcárcel, a quien criticó por haberse metido en un meollo que no era de su incumbencia y hasta le envió un dardo, pues Magaly, en su programa, la vinculó afectuosamente con el dueño de un canal. “Las cosas se salieron de las manos para las dos. Gisela por meter la vela en el entierro, que nadie te invitó, por hacerte la que ‘ay, ahora si te apoyo’ o está calentando motores para su programa, pero mira con lo que salió Magaly. No dijo el nombre, pero es un rumor que todo el Perú en algún momento lo ha comentado”, expresó Mitre. VIDEO: Amor y fuego