Alessia Rovegno dio detalles de cómo se sintió tras la separación de sus padres cuando ella tenía solo 2 años de edad y su hermana mayor 4. Como se recuerda, Bárbara Cayo y Lucho Rovegno se separaron a causa de un ampay. “Si bien me mantuvieron al margen, no era igual verlos juntos. Ahora los veía por separado —y creo que esas cosas hacen crecer—, y a veces es mejor, ¿no? Que se separen a verlos en una relación que tal vez no va, que tal vez son muy diferentes. Lo que sea más sano para uno es lo mejor, y si eso era lo más sano, lo importante es que se lleven bien”, señaló la modelo. Hoy en día, la Miss Perú expresa que ya sanó todas las heridas y que solo tiene presente el gran amor que le dieron sus padres durante su crecimiento. “Crecí con eso, y al final ellos tienen una relación superbuena, supersana. Es muy bonita la relación que tienen hoy en día. Y con tal que ellos estén bien, felices, yo voy a estar bien feliz”, explicó Alessia Rovegno. Video: ATV