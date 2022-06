Desde que anunció su candidatura al Miss Perú 2022, Alessia Rovegno no ha dejado de ser noticia, más aún luego de ser coronada como la nueva reina de belleza que representará al país ante el mundo. Incluso así, previo a su triunfo, las críticas hacia ella bombardearon las redes sociales. En una extensa conversación con Día D, la hija de Bárbara Cayo asegura que prefiere ignorar los comentarios negativos e hizo hincapié en las cosas que debe mejorar antes de presentarse en el Miss Universo. “ Hay prejuicios. Eso es lo más tonto que he escuchado yo en mi vida. No por ser rubia vas a ser tonta (risas). Está bien que haya opiniones diferentes, hay que respetarlas. Ser Miss Perú es un compromiso con ustedes y conmigo”, puntualizó. Video: ATV