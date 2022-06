Magaly Medina aprovechó la reunión que su familia organizó por el Día del Padre para aclarar por qué no ha subido fotos o videos con su hijo durante la celebración. “Acá, en familia, celebrando el Día del Papá. Y para aquellos que siempre reclaman la presencia de mi hijo, ahí está, con mi caja china. No me da la gana de incluirlo porque a él no le da la gana de salir, ¿ok? No quiere, él es anónimo, así que no fastidien”, contó la ‘Urraca’ con el sarcasmo que tanto la caracteriza. Video: Instagram.