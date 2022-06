Carlos Vílchez recordó con tristeza algunas vivencias que compartió con su progenitor. El cómico contó que su papá hacía el mejor ceviche del mundo y que siempre lo acompañaba con su cerveza. “Sin duda, el mejor ceviche del mundo lo hacia mi papá, tomaba su cerveza negra. A mis 4 o 5 años preparando y tomando, terminaba borracho (risas)”. Asimismo, reveló un episodio que jamás olvidará cuando su padre aún estaba vivo: “La primera vez que le di un beso en la frente, me metió una patada. Me dijo que los hombres no se besan, luego (le) expliqué que era normal que un hijo bese a su papá”. “Jamás me olvidaré de ti, sabes que te tengo presente”, manifestó el actor muy conmovido. Video: ATV