Andrés Hurtado ‘trolea’ a Jazmín Pinedo: “Soy peor que ella con teleprompter”

Jazmín Pinedo se encuentra en la mira desde que empezó un enfrentamiento con Magaly Medina a raíz de la comentada entrevista que le hizo la ‘Chinita’ a Jefferson Farfán. Esta singular polémica no ha pasado desapercibida por figuras de la televisión, tal como Andrés Hurtado, quien habló indirectamente sobre este enfrentamiento con una peculiar broma a la conductora de América TV. “Soy corcho total, no me aprendo nada. Soy peor que Jazmín Pinedo con teleprompter (risas) , mentira”, dijo durante su programa en vivo “Sábado con Andrés”. Esto en referencia a que la ‘Urraca’ expuso que la ex chica reality recibió ayuda de producción para responder a las críticas de la comunicadora. Video: Panamericana TV