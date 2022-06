Juan Víctor Sánchez no habría pasado el Día del Padre con su hija, según “Amor y fuego”

En el adelanto del programa “Amor y fuego” para el lunes 20 de junio, las cámaras captaron a Juan Víctor Sánchez llegar al nido de su menor hija, fruto de su amor con Andrea San Martín, para presenciar la actuación del Día del Padre. Sin embargo, el expiloto no habría tenido la oportunidad de compartir con su pequeña, por lo que decidió abandonar el lugar. A su salida, el reportero le consulta: “¿Qué ha pasado, no has podido disfrutar el día con tu pequeña?”, a lo que el extripulante guarda silencio. Video: Instagram.