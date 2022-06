Jefferson Farfán dejó a Jazmín Pinedo esperando en la puerta de su casa por 20 minutos

Jazmín Pinedo ha alborotado las redes sociales desde que anunció una íntima entrevista a Jefferson Farfán. En dicha visita, la modelo no solo enseñó la lujosa y recién remodelada casa del futbolista, sino que también mostró un lado de la ‘Foquita’ que nadie conocía. Sin embargo, los bloopers no faltaron dentro del reportaje y esta vez fue el turno de la popular ‘Chinita’. “20 minutos acá parada”, fue el comentario que expresó la conductora de América TV al no ser atendida por el ‘10 de la calle’. La también ex chica reality tuvo que esperar varios minutos para que su entrevistado salga a recibirla. Video: América TV