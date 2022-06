Andrés Hurtado confesó que la celebración del Día del Padre no es de su interés. Como se sabe, este domingo 19 de junio se celebra a todos los papás y es costumbre engreírlos en su día. No obstante, el siempre polémico Andrés Hurtado confirmó que la fecha no le roba el sueño. “Yo te voy a decir de lo que pienso del Día del Padre. A mí no me interesa ni el Día del Padre ni el Día de la Madre ni los cumpleaños (...) yo por ejemplo la paso solo”, dijo el progenitor de las influencers Josetty y Génesis Hurtado.