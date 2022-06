Alessia Rovegno y las demás candidatas al Miss Perú se presentaron en el set de “Amor y fuego” la tarde de este 17 de junio. Ahí, Rodrigo y Gigi lanzaron todo tipo de interrogantes a la nueva Miss Perú, quien tendrá la ardua labor de representarnos en el Miss Universo. Casi al despedir a las invitadas, los conductores no dudaron en recordarle a la joven Rovegno el término ‘aislamiento global’, propio de su respuesta en la gala final del Miss Perú. “¿Qué les dices a tus ‘haters’?”, acotó Gigi. “ ¿Los vas a mandar a aislamiento global? ”, agregó Rodrigo. Ante su comentario, todos estallaron en risas y Alessia solo atinó a sonreír y decir: “¡Chistoso, Rodrigo! No, cada uno tiene su opinión y creo que está bien, Me toca enfocarme en lo que tengo que hacer”. VIDEO: Amor y fuego