Melissa Paredes revela por qué no fue a “El valor de la verdad”: “Te dicen qué decir”

Rodrigo González no dudó en publicar un video sobre Melissa Paredes en el que la modelo se refiere a su invitación al “El valor de la verdad”. Según ella, ese programa “era arreglado”: “Iba a ir, mi representante habló con ellos. Por eso digo que es mentira. Las preguntas eran arregladas con un montón de cosas detrás de cámaras. Cuando mi representante conversó con ellos, te dicen qué decir, qué si y qué no, todo. Por eso digo que eso no existe, sino imagínate cuántos ‘choros’ agarraríamos”. Video: TikTok.