Una vez más, Rafael Cardozo es eliminado de “Esto es guerra” por parar la competencia en vivo. Ante esta decisión, el tribunal decidió que Said Palao asuma el compromiso de ser el nuevo capitán: “No me parece la eliminación de Rafael, pero las decisiones no las tomo yo. Apoyaré a ‘Los combatientes’ hasta el último día del programa”. Finalmente, ‘Mister G’ anunció que este viernes 17 de junio llegará un nuevo integrante para asumir el puesto de Palao. Video: América TV.