Mon Laferte dio una entrevista para el programa de YouTube de Yordi Rosado, en la que reveló que hace muchos años estuvo enamorada de un peruano. Sin embargo, lo que más sorprendió fue que esta breve romántica historia inspiró la creación del tema “Amor completo”. “Yo estaba en el Perú y me enamoré perdidamente de este chico. Me gustaba mucho. Era un viaje pasajero de tres o cuatro días. Me enamoré y le escribí ‘Amor completo’, se la mostré y él ‘se derretía de amor’”, relató la cantante chilena, quien recordó la anécdota con gran cariño. Video: Yordi Rosado/ YouTube