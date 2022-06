La actriz Melissa Paredes no se quedó callada y afirma que pagó por la adquisición de un vehículo y se lo dio a Rodrigo Cuba. El deportista nunca habló del obsequio en sus declaraciones públicas.

Melissa Paredes contó que le compró un auto a Rodrigo Cuba, luego que este dijera que solventó casi todos los servicios de ella. En declaraciones a los medios durante el avant premiere de “Igualita a mí”, la actriz aclaró que contribuía con algunos gastos del hogar. “Me da risa eso porque es como que Anthony ahorita diga que me paga todo, yo a veces me olvido de pagar mi celular, él sabe que soy muy olvidadiza”, señaló. ”Le regalé un carro, imagínense”, agregó la ex chica reality. Video: ATV.