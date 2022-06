Magaly Medina no tuvo piedad al opinar sobre la entrevista de Jazmín Pinedo a Jefferson Farfán. Para la ‘Urraca’, la presentadora omitió varios detalles importantes por priorizar otros temas en la conversación: “Ni siquiera le preguntó por la marca de las zapatillas. (Jefferson) tiene un montón de joyas, pulseras, relojes. Le pudo haber preguntado, pero la ‘China’ estaba más preocupada en el coqueteo que en preguntarle cosas que al público le hubiera interesado. Por eso, lo que ella hizo ahí no ha trascendido. Me parece una entrevista desperdiciada totalmente”. Video: ATV.